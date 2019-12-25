محمد فال العالم: المنتدى المصرفي المغاربي هدفه تدارس كيفية تسريع الشمول المالي في بلدان المغرب العربي

تسريبات/ امرأة على رأس وزارة الخارجيّة.. وهذه هويّتها

صلاح الدين الجورشي لـ”المصدر”: حكومة الكفاءات “مغامرة ستخلق حالة سياسية تكون فيها الأحزاب بعيدة عن الحكم بشكل مباشر”

تسريبات/ هذه الشخصيات مرشّحة لتولّي وزارتي الدفاع والماليّة

القيروان : الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستودع عشوائي لبيع البنزين المهرب في المنصورة

2019/12/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سيطرت وحدات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمستودع عشوائي لبيع البنزين المهرب كائن وسط تجمّع سكني في منطقة المنصورة بالقيروان المدينة وأسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمستودع وبمحلّ مجاور دون تسجيل اضرار بشرية.

وأفاد مصدر من الحماية المدنية أن اسباب الحريق تعود حسب المعطيات الأوّلية الى اندلاع شرارة بالمستودع أدّت الى تسرّب النيران الى الحاويات البلاستيكة للبنزين وتسبّبت في احتراق المحل بالكامل.

وأضاف ذات المصدر أنه تم اعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق في الغرض للكشف عن اسباب نشوب الحريق، مشيرا الى ان إدارة الحماية المدنية كانت نبّهت من الخطورة التي يمثّلها هذا المستودع الكائن وسط حي سكني على الارواح البشرية وعلى المحلّات المجاورة له.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn