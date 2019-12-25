محمد عبو يخرج عن صمته ويكشف كواليس المشاروات الأخيرة مع الحبيب الجملي وأسباب انسحابهم..

كشف أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 تفاصيل الساعات الأخيرة من المشاروات تشكيل الحكومة مؤكدا ان الحبيب الجملي لم يوافق على شروط التي قدمها التيار الديمقراطي لذلك قاموا بطرح مقترح بديل.

وتحدث محمد عبو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك عن كواليس ما حصل خلال المشاورات مبرزا انه قدم مقترحه الجديد بعد عودته مجددا للمشاروات اثر مبادرة الوساطة التي اطلقها كل من استاذ القانون جوهر بن مبارك والحبيب العجيلي .

وقدم عبو شروطه للحبيب الجملي وبعد ساعة من الخروج من اللقاء معه يوم السبت 21 ديسمبر، انعقد مكتب سياسي، وطرح فيه ما التزم به الجملي مع كل المعطيات والملاحظات.

وبين أن المكتب السياسي لحزبه ارتأى أن هذا العرض مع ترجيح عدم تنفيذه لاحقا، لا يمكن أن يعرضه على المجلس الوطني لمطالبته بتعديل شروط مشاركة الحزب في الحكومة. “عدل وداخلية وإصلاح إداري والصلاحيات اللازمة، دون ذلك لا يمكن أن نحكموا مع حركة النهضة”.

في ما يلي نص التدوينة:

ويذكر ان أستاذ القانون الدستوري وأحد الوسطاء في مسألة مشاورات تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك قد انتقد في تصريحات صحفية سابقة انسحاب حزب التيار الديمقراطي مشيرا أن التيار أتيحت له الفرصة بأن تكون لديه الآليات الضرورية لمكافحة الفساد، لكنه فوّتها على نفسه وعلى البلاد.

وأوضح بن مبارك أن التيار بعد عودته للمشاورات قدّم شروطا جديدة من بينها نقل الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتمت الموافقة على ذلك وكذلك طالب بنقل الهيئات الرقابية من رئاسة الحكومة إلى وزارة الإصلاح الإداري وتمت كذلك الموافقة ولكنه خير الانسحاب مجددا.