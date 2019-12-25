قيس سعيّد: نأمل في أن تتعزز العلاقات الإقتصادية مع تركيا بعد تشكل الحكومة

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إن جلسة العمل التي جمعته اليوم الأربعاء بالرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، تناول العلاقات الإقتصادية بين البلدين، معبرا عن أمله في أن تتعزّز هذه العلاقات خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف سعيّد خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه تم خلال هذه الجلسة التأكيد على أهمية تطوير المبادلات التجارية والسياحية وتعزيز العلاقات العسكرية بين تونس وتركيا.

كما تطرقت المحادثات بين الرئيسين إلى سبل التعاون في المجالين الصحي والفلاحي، إذ تم الإتفاق على بناء مستشفى للأطفال في تونس بالتنسيق مع وكالة التعاون والتنسيق التركية، فضلا عن بحث إمكانية مزيد تصدير منتجات فلاحية تونسية لتركيا، على غرار التمر وزيت الزيتون على أن يتم لاحقا توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

من جهته، أكد أردوغان أن تركيا تولي اهتماما متواصلا بتطوير العلاقات مع تونس في شتى المجالات ومنها الإقتصادية والسياسية والعسكرية والإجتماعية والسياحية كما أنها تحرص دائما على تطوير هذه العلاقات الثنائية، مؤكدا أن بلاده ستكون دائمة داعمة لتونس.

وقال إن تركيا استوردت من تونس التمور وزيت الزيتون وتسعى هذه السنة كذلك إلى تعزيز المبادلات التجارية معها.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1ر1 مليار دولار (حوالي 12ر3 مليار دينار)، “لكنه يبقى دون تطلعاتنا ولا يعكس إمكانيات البلدين”، حسب الرئيس التركي الذي عبّر عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة التونسية الجديدة وأن تعمل على تطوير العلاقات بين البلدين.

وكان رجب طيّب أردوعان حل اليوم الأربعاء بتونس في زيارة “أخوة وعمل”، بيوم واحد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وهي زيارة غير معلنة.