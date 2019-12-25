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نور الدين العرباوي: “الحبيب الجملي بطل لا ينتحر”..

2019/12/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

إعتبر نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة،قرار الحبيب الجملي رئيس الحكومة الملكف بتكوين حكومة مستقلين، ”ردة فعل طبيعية على ما حدث، وأنه خيار مطروح ووارد جدا منذ بداية المشاورات”.

وقال العرباوي في تصريح لموزاييك ”أعطينا الأحزاب الأربعة المشاركة معنا في المفاوضات كل ما تريده، ومن غير المنطقي أن يتفاوض الجملي دون خطة بديلة، نحن أمام بطل لا ينتحر”.

وشدد على أن الجملي ”بطل” من خلال الموقف ”القوي” الذي اتخذه بعد إصرار كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي على المماطلة والتهرب رغم إعطائهما كل ما أراداه”.

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