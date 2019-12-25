بعد استقالته من ائتلاف الكرامة/ فاكر الشويخي يكشف الأسباب ..ويتّهم قيادات من حزبه بالخيانة

نعت النائب المستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة فاكر الشويخي طريقة تسيير الائتلاف ب”الفردية والمتغطرسة” مشيرا الى ان “العشوائية في اتخاذ القرارات وتكرار الاخطاء الفادحة والكارثية” جعلاه عاجزا تماما عن مواصلة العمل في جو وصفه بـ”الخانق” .

واشار النائب في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك” الى انه كان قد عبّر مرارا عن رفضه قيام بعض رموز الإئتلاف بخدمة بعض الأحزاب والدفاع عنها بشكل وصفه بـ “الفضّ “وتحولهم لأبواق حزبية بطريقة اعتبرها مسيئة لهم جميعا.

وتابع “القطرة التي افاضت الكاس هي التواطؤ المخزي مع كتل النهضة والتيار والشعب للتفريط في رئاسة لجنة الطاقة والثروات الطبيعية عمدا لعبير موسي ساعات فقط بعد دخول سفير فرنسا للبرلمان مقابل رئاسة لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح (لجنة خاصة بشواغل الأمنيين ولا لصحة لما يرددون بشأن علاقتها بمشاكل المواطنين)” معتبرا ذلك “خيانة صريحة لأصوات ناخبيهم الذين وعدوهم بالدفاع عن سيادة بلادنا وثرواتها المنهوبة”.

وكشف النائب ان جرأة البعض وصلت بهم الى حد محاولة اسكاته بالاغراءات المادية مشددا على ان قضية الثروات الطبيعية والسيادة الوطنية خط أحمر.