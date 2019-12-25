جمعية القضاة تعلن عن إلغاء إضراب يوم غد الخميس

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء اليوم الأربعاء، عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم غد الخميس مؤكدا أن يوم الغد سيكون يوم عمل عادي للقضاة في الاضطلاع بوظائفهم القضائية عبر المحاكم وفق بلاغ أصدره.

ويأتي إعلان إلغاء الإضراب على إثر تولي رئيس الجمهورية إمضاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية السنوية للقضاة من الصنف العدلي لسنة 2019 – 2020 وفق نص بلاغ مكتب الجمعية.

وطالب المكتب بناء على ذلك بالتعجيل بنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي خلال هذا الأسبوع حتى تستقر أوضاع القضاة والمحاكم والأعمال القضائية، معربا عن تسجيله إيجابيا الانتهاء من إمضاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية بما يؤول إلى حل أزمة القضاة التي اتخذت تداعيات خطيرة في الأيام الأخيرة.

وتعهد المكتب التنفيذي للجمعية بمواصلة متابعته بقية الجوانب المترتبة على إمضاء الحركة القضائية ونشرها، إضافة إلى الأمر الحكومي المتعلق بالوظائف القضائية من حيث الشكليات والمضامين واتخاذ المواقف المناسبة على ضوء ذلك، متوجها بالشكر إلى عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين على التفافهم حول جمعيتهم وروح مسؤوليتهم فيما أبدوه من تضامن والتزام بالتحركات المقررة ديمقراطيا داخل الهياكل بما أفضى إلى حل الجوانب المتأكدة المتعلقة بتوقيع الحركة القضائية ونشرها.

كما أكد عقد الجمعية لندوتها الصحفية المعلن عنها سابقا صباح الغد بقصر العدالة بتونس على الساعة الحادية عشر.

يذكر أن جمعيّة القضاة التونسيين دعت، أمس، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها.