بورصة تونس تواصل النسق الايجابي في اختتام حصة الأربعاء



واصل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، في اختتام حصة الأربعاء، نسقه الايجابي ليرتفع بنسبة 73ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 13ر7041 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 817ر12 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “ميناكابتل”.

واستحوذ البنك الوطني الفلاحي على أكبر حجم من المبادلات، في افقال الحصة، فيما تراجع سعر السهم الواحد بنسبة 67ر0 بالمائة (80ر11 د).

واعتلى سهم “أوفيس بلاست” قائمة الارتفاعات بنحو 74ر5 بالمائة (76ر2 د) متبوعة بسهم “سوتيماي” الذي تطور بنسبة 24ر4 بالمائة (70ر2 د) ثم سهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 92ر3 بالمائة (12ر2 د).

وارتفع سعر سهم كل من الشركة الصناعية للاجهزة واللالات الكهربائية التجاري للايجار المالي على التوالي بنحو 24ر3 بالمائة (82ر3 د) و96ر2 بالمائة (15ر12 د).

في المقابل، تراجعت قيمة سهم شركة المعامل الآلية بالساحل بنحو 03ر3 بالمائة (64ر0 د) تلاها سهم “بي هاش” تأمينات بنسبة 98ر2 بالمائة (21ر29 د) ثم سهم الشركة الدولية للايجار المالي بنسبة 92ر2 بالمائة (95ر14 د).

وانخفض سعر سهم التونسية للايجار المالي بنسبة 87ر2 بالمائة (45ر8 د) وسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بنحو 80ر2 بالمائة (51ر4 د).