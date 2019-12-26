تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تغشى السماء ، الخميس ، سحب عابرة بأغلب الجهات و تشهد درجات الحرارة استقرارا وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 22 درجة و تكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد في حين يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال و السواحل الشرقية و مضطربا بخليج قابس.

وتتراوح الحرارة القصوى ، غدا الجمعة، عامة بين 18 و 22 درجة وتكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية في حين تغشى السماء سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالشمال.

وتهب الرياح شمالية غربية قوية من 45 إلى 65 كلم/س بالشمال و الوسط وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س بالجنوب في حين يكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بالشمال و السواحل الشرقية و متموجا بخليج قابس.