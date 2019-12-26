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المهدية : القبض على شخصين يروّجان المخدّرات بأحد المطاعم السياحية

2019/12/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نجحت فرقة الشرطة العدلية بالمهدية، الليلة الماضية ، في القبض على شخصين أحدهما يملك مطعما بالمنطقة السياحية في المهدية من أجل ترويج المخدّرات، وفق ما كشفه فريد بن جحا الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح لـــــ(وات)، الخميس.

وأوضح بن جحا أنه على إثر ورود معلومات أمنية مفادها وجود شخص يعمل على ترويج المواد المخدرة بأحد المطاعم السياحية، نصبت فرقة الشرطة العدلية كمينا لتلقي عليه القبض رفقة صاحب المطعم.

وأفاد المتحدث، الذي أكّد عدم تحديد نوع المخدّر إلى حد الآن، أنه وبعد تصفّح هاتفي الموقوفين تبيّن أنهما يتواصلان مع أشخاص آخرين من أجل الترويج لهذه المواد ليتم الاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق.

وأضاف، في ذات الصدد، أن البحث كشف أن صاحب المطعم أعدّ محلّه من أجل استهلاك وترويج المواد المخدرة فيما سيجري اليوم إعلام النيابة العمومية بالموضوع. وقال بن جحا إنّه تمّ فتح بحث تحقيقي ضد المروّج وصاحب المطعم يتعلق بترويج المواد المخدرة والمسك بنية الاستهلاك والاتجار وإعداد محل لتعاطي المخدرات مع توجيه تهمة الاستهلاك لكل من اتصل بهذين الشحصين لمدّه بالمواد المخدّرة.

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