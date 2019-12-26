فيديو/لطفي العماري: “أردوغان” أهاننا دون أن يتلقى ردا في المستوى..وزج بتونس في حرب مع ليبيا..”

علق الإعلامي لطفي العماري على تصريح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” والذي تحدث فيه عن رائحة الدخان”.

وقال لطفي العماري في برنامج تونس اليوم مساء امس على قناة الحوار التونسي اردوغان تعوّد على ممارسة العربدة البروتوكولية علينا وأنه كان على رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يجيبه بأن أجدادكم هم من جلبوا لنا وعلّمونا الدخان والشيشة والسبسي وحتى القنب الهندي.

وأضاف في ذات السياق قائلا “أردوغان أهاننا دون أن يتلقى ردا في المستوى ”

وتابع العماري القول “أردوغان يستبله التونسيين ويقول لنا : ماشي نعمللكم سبيطار ونشري زيت الزيتون وهو لم يصطحب معه حتى وزير…لن نبيعك زيت زيتون مخضبا بدماء الليبيين والسبيطار خليه عندك…ولم نعد إيالة تابعة للباب العالي”.

وانتقد لطفي العماري محاولة اردوغان الزج بتونس في حرب مع الشقيقة ليبيا قائلا تونس اليوم اصطفت مع تركيا وقطر في حرب على الشقيقة ليبيا..