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رسميا/ بداية من يوم الاثنين زيت الزيتون بـ5.600 في هذه النقاط..

2019/12/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن الديوان الوطني للزيت سيُوفر بداية من يوم الإثنين القادم 30 ديسمبر 2019 زيت الزيتون للعموم بسعر 5.600 مليم للتر الواحد.

و اعتبر سمير الطيب في تصريح لشمس أف أم أن هذا السعر ملائم للفلاح، داعيا منتجي زيت الزيتون إلى نقل منتوجهم وصابتهم إلى ديوان الزيت الذي بإمكانه قبول 30 ألف طن.

وفي ما يلي عناوين نقاط البيع لديوان الزيت:

*تونس: شارع 13 أوت – حي الزهور تونس

*صفاقس: شارع الجزائر- صفاقس

*سوسة: شارع الحبيب بورقيبة – ساحة 2 مارس سوسة

*القيروان : طريق الباطن القيروان

*جرجيس: طريق مدنين كلم 1

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