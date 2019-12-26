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المعبر الحدودي بحزوة/الديوانة تحجز 47 ألف أورو معدة للتهريب نحو الجزائر

2019/12/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الادارة العامة للديوانة أن فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بحزوة ، ضبطت مساء امس الاربعاء، 47100 أورو ( ما يفوق 170 ألف دينار) مخفية بإحكام داخل طيات ملابس مسافرين (2) جزائريين على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي .

وأضافت الديوانة ، في بلاغ لها ، لان أعوانها اشتبهوا في تصرفات المسافرين المذكورين خاصة وأنهما أكدا بأنه ليس لديهما ما يصرحان به لمصالح الديوانة عند قيامهما بإجراءات المغادرة نحو القطر الجزائري.

واضافت انه بعد إخضاعهما إلى التفتيش البدني، تم العثور على العملة الأجنبية وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقد تم بعد استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز وسيلة النقل كضمان لاستخلاص الخطايا المستوجبة وسماع ذوي الشبهة في حالة سراح.

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