رابطة الابطال الافريقية : الترجي الرياضي والنجم الساحلي من اجل الانتصار الثالث على التوالي

يسعى ممثلا كرة القدم التونسية الترجي الرياضي والنجم الساحلي في كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم الى تحقيق انتصارهما الثالث على التوالي في دور المجموعات عندما يستضيف الاول نادي فيتا كلوب الكونغولي غدا الجمعة بملعب رادس ويلاقي الثاني نادي الهلال السوداني يوم السبت بنفس الملعب في اطار الجولة الثالثة للمجموعتين الرابعة والثانية على التوالي.

وبعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 2-0 في المغرب بالذات وشبيبة القبائل الجزائري 1-0 في تونس يتطلع الترجي الرياضي حامل لقب نسختي 2018 و2019 الى مواصلة مسيرته بثبات ووضع قدم في الدور الربع النهائي عندما يواجه فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الاخير في المجموعة بعد هزيمتين امام كل من شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي.

وتبدو المهمة في متناول ابناء المدرب معين الشعباني الذي خير خلال اللقاء الاخير في البطولة المحلية ضد نجم المتلوي منح الراحة لبعض اللاعبين الاساسيين تفاديا للارهاق والاصابات وحتى يكونوا على اتم الاستعداد للقاء الجمعة امام فريق كونغولي جريح يسعى الى تدارك انسحاب مبكر من المسابقة القارية.

وسيكون فريق “فلوران ايبينغي” امام حتمية الفوز للمحافظة على امل التاهل الى ربع النهائي بما يحتم عليه اللعب بطريقة هجومية من اجل الوصول الى مبتغاه. ولن تكون مهمة الفريق الكونغولي يسيرة لا سيما في ظل غياب المدافع دجوما شاباني والمهاجم احمد توري علاوة على نجم الفريق جون مارك مونديلي الذي لم يستعد بعد كامل مؤهلاته الفنية والبدينة.

وفي الطرف المقابل فان معين الشعباني سيستعيد غدا خدمات اللاعبين الاساسيين الذين اراحهم في لقاء المتلوي على غرار الحارس معز بن شريفية وكوامي بونصو وسامح الدربالي والياس الشتي وخليل شمام بما سيمكنه من اختيار تشكيلة متوازنة قادرة على تحقيق الفوز الثالث على التوالي والتقدم شوطا كبيرا نحو بلوغ الدور ربع النهائي.

ولحساب نفس المجموعة يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي غدا فريق شبيبة القبائل الجزائري.

ويذكر ان الترجي الرياضي يتصدر المجموعة الرابعة ب6 نقاط متقدما على كل من شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي (3ن) فيما يقبع فيتا كلوب في المركز الاخير بلا ادنى نقطة.

ومن جانبه سيحاول فريق جوهرة الساحل مواصلة تصدر المجموعة الثانية وتحقيق خطوة كبيرة نحو التاهل الى الدور ربع النهائي لما يستضيف فريق الهلال السوادني صاحب الرمكز الثاني رفقة الاهلي المصري ب3 نقاط لكل منهما مستفيدا بالتعويل على خدمات اغلب لاعبيه على غرار مرتضى بن وناس وايهاب المساكني وياسين الشيخاوي ومحمد امين بن عمر.

وحاول المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو ترميم معنويات لاعبيه بعد هزيمتي البطولة المحلية حتى يكونوا على اتم الجاهزية لمواجهة الهلال السوداني الساعي الى تفادي هزيمة ثانية على التوالي بعد ان خسر في الجولة الماضة امام الاهلي المصري في القاهرة 1-2.

وكان النجم الساحلي فاز في مقابلتيه الاوليين على كل من الاهلي المصري 1-0 في رادس وبلاتينوم الزمبابوي 3-0 في هراري فيما تغلب الهلال السوداني على بلاتينوم 2-1 في ام درمان مقابل خسارته امام الاهلي المصري 1-2 في القاهرة.

ولحساب نفس المجموعة يستضيف الاهلي المصري يوم السبت نادي بلاتينوم الزيمبابوي.