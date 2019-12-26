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عاجل/مجلس القبائل الليبية يتبرأ من “إعلان تونس للسلام”

2019/12/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

نشر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أمس الإربعاء، بيانا أكد فيه أن الوفد الذي إلتقى قيس سعيد الاثنين الماضي لا يمثل المجلس، ما عدا عضوان من الغرب وعضو من الجنوب “غير مكلفون أو مخولون لتمثيل المجلس”.

وأضاف البيان أنه يعلن رفضه القاطع “لما يسمى إعلان تونس بإعتبار أحد أطرافه منتحلا لصفة”، مشيرا أنه “يبرأ من أي إلتزامات أو مواقف لهذا الإعلان”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد إستقبل يوم الاثنين الماضي, ممثلين عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، من أجل التباحث حول الأوضاع في ليبيا والسبل الكفيلة بحقن دماء الليبيين ووصف إطلاق النار.

وإثر اللقاء، تم الإعلان عن إعلان تونس للسلام.

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