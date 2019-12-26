توزر: على وقع المهرجانات وبمناسبة العطلة المدرسية المؤشرات السياحية تسجل تقدما ب 31 بالمائة في عدد الوافدين

تسجّل الوجهة السياحية بولاية توزر خلال عطلة الشتاء المدرسية حركية كبيرة تبرز بالخصوص من خلال اشتغال كافة النزل الموجودة في الجهة بطاقتها القصوى، ومن خلال الحركية التجارية وسط المدينة وانعكاسها ايجابيا على محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية المجرورة بالخيول، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف، مشيرا إلى أن الحركية ستتواصل الى نهاية السنة وبمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية.

وبيّن، في تصريح لـ”وات”، أن مؤشرات القطاع حققت، منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية العشرين من شهر ديسمبر الجاري، تقدما واضحا، من ذلك تحسن السيّاح الوافدين بنسبة تقدر بـ31,1 بالمائة من خلال استقبال نحو 205 آلاف سائح من جنسيات مختلفة في مقدمتهم السياح التونسيين، لتحقق ذلك الوحدات السياحية حوالي 286 ألفا و887 ليلة مقضاة خلال الفترة ذاتها بزيادة قدرها 33 بالمائة.

وأضاف أن المهرجانات والتظاهرات الثقافية والسياحية لها دور كبير في تنشيط السياحة على غرار المهرجان الدولي للواحات والكثبان الالكترونية ومهرجان الفيلم الدولي وهي تظاهرات ساهمت في استقطاب السائح الى الجهة.

وأشار في ما يخص حسن الاستعداد لتأمين زيارة الوفود السياحية الى الجهة خلال العطلة المدرسية وبمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المناطق السياحية، فضلا عن التأمين الذاتي للنزل السياحية والقيام بزيارات تفقد للحرص على جودة الخدمات المسداة الى الحرفاء.

كما تم التنسيق مع البلديات السياحية في الجهة وهي 4 بلديات (توزر، ونفطة، وتمغزة، ودقاش) لمزيد الاعتناء بنظافة المحيط السياحي وجميع الأماكن التي تعرف اقبالا من السياح، وفق ذات المصدر.