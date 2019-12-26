راشد الغنوشي: “تونس ليست طرفا في أي حرب بليبيا”..

علق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالقول إن تونس تعترف بحكومة فايز السراج نظرا لكونها تتمتع بالشرعية الدولية.

وأضاف “تونس واسطة خير وستتدخل بالحسنى من أجل التأليف بين الأطراف المتنازعة كما قال الرئيس قيس سعيّد عند إجتماعه بممثلين عن مختلف القبائل الليبية”، معتبرا أنّ السعي للتوفيق وتحقيق السلم في ليبيا شرط من شروط الأمن التونسي.

وفي تعليقه عن إمكانية التدخل التركي العسكري في ليبيا، أوضح الغنوشي في تصريح لموزاييك ان “تونس ليست طرفا في هذه الحرب بل هي واسطة خير ودافع للصلح”.