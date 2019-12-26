الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

السبت 28 ديسمبر

في باردو – س 14

الملعب التونسي – نادي حمام الانف محمد شعبان

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري محرز المالكي

في جرزونة – س 14

النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين باديس بن صالح

الاحد 29 ديسمبر – س 14

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – نجم المتلوي سليم بالاخواص

في صفاقس – س 18

النادي الصفاقسي – هلال الشابة وسيم بن صالح

الثلاثاء 31 ديسمبر

في رادس – س 14

الترجي الرياضي – شبيبة القيروان

السبت 4 جانفي

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – النادي الافريقي