الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
السبت 28 ديسمبر
في باردو – س 14
الملعب التونسي – نادي حمام الانف محمد شعبان
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري محرز المالكي
في جرزونة – س 14
النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين باديس بن صالح
الاحد 29 ديسمبر – س 14
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – نجم المتلوي سليم بالاخواص
في صفاقس – س 18
النادي الصفاقسي – هلال الشابة وسيم بن صالح
الثلاثاء 31 ديسمبر
في رادس – س 14
الترجي الرياضي – شبيبة القيروان
السبت 4 جانفي
في حمام سوسة – س 14
النجم الساحلي – النادي الافريقي