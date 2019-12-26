سيدي بوزيد: تواصل إضراب الجوع المفتوح لـ 8 من العاملين بالادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية لليوم 11 على التوالي

تواصل”مجموعة الـ 8″ ( 8 من العاملين منذ شهر جانفي 2019 في الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد)، لليوم الحادي عشر على التوالي، اضراب جوع مفتوح داخل الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وذلك للمطالبة بتطبيق اتفاق 10 فيفري 2018 القاضي بانتدابهم في القطاع العمومي.

وبيّنت المتحدثة باسم “المجموعة الـ8″، آمال ضفولي، في تصريح لـ”وات”، أن “مجموعة متكونة من25 معطلا عن العمل من ولايات سيدي بوزيد، والكاف،وسليانة، والقصرين، وبنزرت من بينهم 8 من ولاية سيدي بوزيد كانوا قد خاضوا سلسلة من الاحتجاجات توجت بالاتفاق على انتدابهم في القطاع العمومي الا انهم اكتشفوا انهم تعرضوا، لما أسمته، بعملية تحيّل، حيث تم تشغيلهم ضمن الآلية 20.

وأكدت، في ذات الإطار، على تدهور الوضع الصحي للمضربين عن الطعام، والذين يحمّلون مسؤولية هذا الوضع لكل المسؤولين على هذا الملف، على حدّ قولها.

يذكر ان المحتجين كانوا قد عمدوا في وقت سابق الى تنفيذ عدد من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي لم يتم تمكينهم منها منذ شهر جانفي والى حدود اوت من السنة الجارية.