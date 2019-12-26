يدعي أنه يمتلك تسجيلات فيديو مشبوهة وغير أخلاقية تخصّك: تحذير من قرصان الكتروني..

تدعو الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى اليقظة واتباع الحذر وذلك على إثر ظهور وانتشار مكثف لبريد إلكتروني غير مرغوب فيه خلال الساعات الأخيرة.

وللتوضيح، فإن القرصان يدعي في هذا البريد الإلكتروني الغير مرغوب فيه أنه يمتلك جميع كلمات العبور التي يستعملها المتلقي وأنه يتحكم عن بعد في متصفح الواب الذي يستعمله كما يدعي أنه يمتلك تسجيلات فيديو تخص المتلقي عند دخوله إلى مواقع واب مشبوهة وغير أخلاقية.

ويطلب المهاجم أو القرصان من المتلقي دفع فدية تتمثل في مبلغ مالي بالعملة الإفتراضية Bitcoinوالأجنبية وذلك مقابل عدم التشهير به ونشر التسجيلات الخاصة به على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ضرورة عدم الدخول في اتصال مع القرصان وعدم دفع الفدية المطلوبة وتدعو إلى التأكد من صحة ومصداقية باعث البريد الإلكتروني الغير مرغوب فيه، وفي حال، وجود شك أو ريبة من الضروري حذف الرسالة على الفور وعدم الإجابة عنها.

كما تذكر الوكالة بضرورة عدم الإدلاء بأي معطيات خاصة وشخصية عند الإبحار على شبكة الأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي وبأهمية القيام بالتحيين الدوري والمنتظم لمتصفح الواب المستعمل وبأهمية استعمال حساب محدود الإمتيازات عند الإبحار على شبكة الأنترنات لتلافي فرضية وإمكانية تحكم القرصان كليا في الجهاز في حال حدوث إختراقات أو حوادث. وتدعو الوكالة إلى تثبيت إضافات في متصفح الواب من شأنها أن تحمي المستعمل من الدخول إلى مواقع واب مشبوهة.

وتبقى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمتكم لمزيد من المعطيات والمعلومات وذلك سواء عبر موقع الواب: www.ansi.tnأو مركز النداء: 71843200