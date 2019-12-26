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اثر زيارة أردوغان الى تونس: اتحاد الشغل يعلّق

2019/12/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019، بيانا، على إثر الزارة التي أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء إلى تونس، للتباحث حول الملف الليبي.

حيث أكد اتحاد الشغل في نص بيانه، على أنّ السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتلّ فيها مصلحة البلاد المحلّ الأرفع، ورفض التورّط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها، معتبرا دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب.

حيث حذّر الاتحاد من تحويل تونس ممرّا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذا لهم.

كما ندد بالتدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي، معتبرا أنّ حلّ الخلافات الليبية لن يكون إلاّ داخليّا وبعيدا عن تدخّل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها.

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