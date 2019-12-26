بنزرت : اجراءات جهوية لفض تعطل انجاز مشروع إعادة تعشيب وتهيئة ملعب 15 أكتوبر والملعب الفرعي

مثل موضوع بحث الحلول العملية السريعة والناجعة لانجاز مشروع إعادة تعشيب وتهيئة ملعب 15 أكتوبر ببنزرت ، ابرز محاور جلسة العمل الموسعة التي دعت اليها اليوم السلط الجهوية ببنزرت بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور مختلف ممثلي المصالح الرسمية الإدارية منها والبلدية والفنية والأمنية ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم محمد العربي وممثلي النادي البنزرتي وثلة من مكونات المجتمع المدني.

وقد تم الاتفاق على اصدار طلب عروض جديد بشان الدراسة الفنية الأولية في غضون الأسبوع المقبل ، بالتوازي مع تشكيل فريق عمل اداري يظم راسا الكاتب العام لبلدية بنزرت والمدير الجهوي للتجهيز والمندوب الجهوي للشباب والرياضة لضمان سرعة اعداد ادق تفاصيل الملف الإداري الخاص بمشروع إعادة تعشيب الملعب الرئيسي للمركب بصيغة العشب الهجين ” ايبريد 2″ واتمام الإعلان عن طلب العروض الفني للانجاز في غضون شهر افريل 2020 والعمل جماعيا من اجل اعداد الملعب وتهيئته للاستغلال في اقرب الأوقات لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.

كما اعلن والي بنزرت بالمناسبة عن تخصيص منحة مالية من المجلس الجهوي في حدود 90 الف دينار لفائدة بلدية بنزرت من اجل الانطلاق في اشغال إعادة تعشيب الملعب الفرعي للمركب بداية السنة المقبلة بالتوازي مع برمجة 500 ا د على ذمة مشروع إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية دعما للاعتمادات المخصصة للمشروع من قبل وزارة الاشراف والجامعة التونسية لكرة القدم والبالغة مثلما هو معلوم 1.5 م د .

وكان والي بنزرت استعرض في مستهل الجلسة تفاصيل المشروع منذ انطلاق الدراسات الخاصة به مرورا بما انجز من مبرمج او إضافات نوعية وكمية جهوية ومركزية .

واكد الوالي حرص السلط الجهوية وعلى راسها مصالح الولاية على الإحاطة المادية والأدبية واللوجستية للنادي الرياضي البنزرتي لاعبين واطار فني واداري وبالخصوص احتضان جماهيره الوفية والتنسيق الجاد بينها وبين الإدارة والمحيط الفاعل للجمعية على غرار بقية النسيج الجمعياتي بالجهة مشددا على ان الولاية لم ولن تغلق أبواب الحوار مع أي طرف ، مواطنا كان او هياكل مستقلة تريد مصلحة وخير الجهة وابنائها في كل المجالات ودائما على استعداد للجلوس مع الجميع .

ومن جانبه اعرب رئيس بلدية بنزرت ان مصالح البلدية إدارة ومجلسا على توافق مع السلطات الجهوية بضرورة الإسراع بتوفير ملعب لائق لفائدة النادي البنزرتي وجماهيره ومقرة العزم على تهيئته في هذا الاطار مبينا ان بقية الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق البلدية وأجهزة الدولة تم القيام بها ومصرون على متابعتها من منطلق المسؤولية وأيضا حفاظا على الأمانة والمال العام.

وشدد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم محمد العربي ان الجامعة التونسية لكرة القدم ستكون الى جانب الجميع وفي كل مراحل المشروع بما يضمن سرعة إنجازه خاصة وانه من المشاريع النموذجية وطنيا ولدى الجامعة ومن واجب الجميع التكاتف للنجاح فيه .