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تسريبات جديدة لأسماء شخصيات ستتولى هذه الحقائب الوزارية في حكومة الجملي..

2019/12/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف “الجملي” عن تشكيلة حكومته الجديدة، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019.

وبحسب بعض التسريبات، ينوي رئيس الحكومة المكلف تعيين القاضي محمد علي البرهومي على رأس وزارة العدل، واللواء طبيب مصطفى فرجاني على رأس وزارة الصحة.

و رشح الجملي لوزارة الداخلية، كلاً من رئيس الديوان السابق بوزارة الجماعات المحلية سفيان الصيد، والناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الإرهاب سفيان السليطي.

أما في وزارة المالية، فقد استقر رأي الجملي على تعيين نبيل غلاب على رأسها، ويشغل الأخير حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الزيتونة تمكين.

اما وزارة الشؤون الدينية فسيتم تعين أحمد ىعظوم فيما سيظل روني الطرابلسي على راس وزارة السياحة.

 

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