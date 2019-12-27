البطولة الإنقليزية : مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل برباعية

حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (4 -1) في المباراة التي جمعتهما مساء امس الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من البطولة الإنقليزية لكرة القدم .

سجل أهداف المباراة “ماثيو لونجستاف” في الدقيقة 17 لنيوكاسل، فيما سجل لمانشستر يونايتد الفرنسي انتوني مارسيال في الدقيقتين 24 و51، وماسون غرينوود في الدقيقة 36، وماركوس راشفورد في الدقيقة 41.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات الجولة امس تغلب توتنهام هوتسبير على برايتون بهدفين لهدف، ليرفع رصيده للنقطة 29 في المركز الخامس، وبقي رصيد برايتون عند النقطة 20 في المركز 15.

وفاز أستون فيلا على نوريتش سيتي بهدف نظيف، ليرفع رصيده للنقطة 18 في المركز 18، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 12 في المركز الـ20 والاخير.

وخسر تشيلسي أمام ساوثهامتون بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع، في المقابل رفع ساوثهامتون رصيده للنقطة 21 في المركز 14.

وتخطى إيفرتون منافسه “بيرنلي” بهدف دون رد، ليرفع رصيده للنقطة 22 في المركز 13، وتجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز 12.

وفاز كريستال بالاس على “وست هام” بهدفين لهدف، ليرفع رصيده للنقطة 26 في المركز التاسع، في المقابل بقي رصيد وست هام يونايتد عند 19 نقطة في المركز 17.

وحسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة بورنموث مع آرسنال، ليحصد كلا الفريقين نقطة وحيدة رفعت رصيد الاول للنقطة 20 في المركز 16، والثاني للنقطة 24 في المركز 11.

وبنفس النتيجة (1-1) تعادل شيفيلد يونايتد مع واتفورد، ليرفع الاول رصيده للنقطة 29 في المركز السادس، ورفع الثاني رصيده للنقطة 13 في المركز 19 قبل الاخير.

وتختتم الجولة اليوم الجمعة بمباراة وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي.