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اتحاد الفلاحين: الاجتماعات بشان ازمة زيت الزيتون ستتواصل لضبط برنامج تنفيذي يعرض على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل

2019/12/27 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ان الاجتماعات بشأن أزمة زيت الزيتون ستتواصل مع الأطراف الحكومية، لضبط برنامج تفصيلي سيعرض على أنظار رئيس الجمهورية قيس سعيد ، الأسبوع المقبل.

وجاء إعلان الاتحاد ، ساعات ، بعد انعقاد جلسة عمل بقصر الجمهورية بقرطاج ، ترأسها سعيد وحضرها مسؤولون حكوميون من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد .

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي يوسف الشاهد مروان العباسي ورئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات يوسف ناجي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ومسؤولون عن جامعات مهنية .

وكشف الاتحاد ، في بلاغ أصدره الجمعة ، أن المشاركين اتفقوا على وضع خطة ترتكز على 3 محاور وهي تدخل الدولة لتكوين مخزون تعديلي و دفع وتنشيط الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون ودفع التصدير واقتحام أسواق جديدة.

ويطالب الاتحاد بتوجيه 170 مليون دينار من الميزانية المخصصة لدعم الزيوت النباتية الموردة البالغ قيمتها 270 مليون دينار نحو تشجيع زيت الزيتون.

وتأتي دعوة اتحاد الفلاحين ، في ظل إجتماع، مرتقب لخلية متابعة ازمة زيت الزيتون ، بمجلس نواب الشعب ، بعد ظهر الجمعة للنظر في حزمة إجراءات للتخفيف من هذه الازمة.

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