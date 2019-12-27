توننداكس يرتفع صباح الجمعة بنسبة 0،46 بالمائة

ارتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، صباح الجمعة، بنسبة 0،46 بالمائة ما ابقاه فوق حاجز 7 الاف نقطة في ظل تداولات في حدود 1،7 مليون دينار وفق بيانات مينا كابتال للوساطة في البورصة.

وتصدر سهم أدوية ، قائمة الارتفاعات ، بنسبة 5،49 بالمائة ( 2،690 د) متبوعا بسهمي الشركة الصناعية للاجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 4،46 بالمائة ( 3،980 د) و تونس لمجنبات الألمنيوم بنسبة 4،34 بالمائة ( 4،800 د).

وتراجع سهم البنك العربي لتونس ، بنسبة 4،46 بالمائة ( 1،170 د) متبوعا بسهمي حنبعل للايجار المالي بنسبة 2،99 بالمائة (4،540 د) و المغازة العامة بنسبة 2،84 بالمائة ( 29،05 د).