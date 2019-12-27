قبلي : رفع قرابة 110 مخالفات اقتصادية وصحية منذ بداية شهر ديسمبر

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية والصحّية قرابة 110 مخالفات عقب القيام باكثر من 1000 زيارة تفقد منذ انطلاقة شهر ديسمبر إلى اليوم وذلك في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية وفق ما أكّده المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد لصحفي (لوات).

وأوضح المصدر ذاته أن اعمال هذه اللجنة تدعمت خلال الفترة الاخيرة نظرا لما شهدته الجهة من تظاهرات ثقافية كبرى على غرار المهرجان الدولي للصحراء في دوز والتي ساهمت في تضاعف عدد الوافدين على هذه الربوع وارتفاع معدّل استهلاك مختلف المواد المعروضة بالاسواق وبالفضاءات التجارية فضلا عن الاستعدادات التي تتزامن مع عطلة الشتاء والاحتفال براس السنة الإدارية.

وأضاف سفيان زيد ان فرق المراقبة الاقتصادية والصحية تركّز خلال هذه الفترة على مراقبة محلات صنع المرطبات والمطاعم والمقاهي وبعض النزل لتأمين سلامة الحرفاء والمستهلكين، مشيرا الى ان المخالفات التي تمّ رفعها شملت 30 مخالفة صحية مع التقدم بمقترحين لغلق مطعم ومحل لبيع الدواجن اضافة الى رفع 10 مخالفات تتعلّق بمحلّات بيع المواد الغذائية بالجملة وأكثر من 40 مخالفة في قطاع بيع الخضر والغلال وتعلّقت أغلبها بعدم إشهار الأسعار والاستظهار بالفواتير.

يشار الى عدد المخالفات الاقتصادية التي تم رفعها منذ انطلاقة شهر جانفي الى اليوم تجاوزت 1000 مخالفة وفق ما أكّده المدير الجهوي للتجارة داعيا المستهلكين بالمناسبة الى تجنب بعض المظاهر التي تؤثر على انتظامية التزويد على غرار اللهفة مع الحرص على عدم اقتناء البضائع مجهولة المصدر للمحافظة على سلامتهم

الصحيّة.