في المال والعاطفة: هذه الأبراج الأكثر حظا لسنة 2020..

مع اقتراب السنة الميلادية الجديدة يبحث اغلب الأشخاص ما يخبأه لهم الحظ للسنة الجديدة.

وفي ما يلي الأبراج الأربعة الأكثر حظا لسنة 2020:

برج العذراء

قالت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد إنّ العام الجديد به فرصة كبيرة لمواليد برج العذراء لتحقيق إنجاز كبير بالعمل، وسيكون لديهم نضج أكبر، وتوطيد أكبر للعلاقات مع غيرهم.

وعلى الصعيد العاطفي، سيكون لدى مواليد البرج نضجا أكبر في التعامل مع شركاء الحياة، وإذا كانت العلاقة مع شريك الحياة جيدة ستكون العلاقة وطيدة أكثر هذا العام، لكن في حال عدم التوافق محتمل أن يكون هناك بعض المشاكل، وغير مرتبطين يضعون شروطا أكبر للارتباط ويكون لديهم طموح أكبر في الحب هذا العام.

برج الثور

تتوقع خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد أنّ عام 2020 سيكون سعيد على الأصعدة كافة لمواليد برج الثور، وأنّهم قادرين هذا العام لتغيير كل الأمور التي لا يحبونها، إذ يجتمع برج المشترى وزحل وبلوتو في البرج، ما يعطيهم طاقة كبيرة وقدرة على تحقيق مكاسب مالية كبيرة، وكسر الروتين، ولدى مواليد البرج أيضًا حظ كبير في السفر.

وعلى الصعيد العاطفي وجود أورانس في البرج يجعلهم يفضلون الاستقلال، لكن بتفاهم مع شريك الحياة لتحقيقه بشكل يرضي الطرفين، وغير المرتبطين عاطفيًا لديهم فرصة كبيرة للارتباط بشكل أكثر جدية.

برج الجدي

2020 سيكون عام السعادة لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، المشتري في برجهم يخفف الضغوط، وسيكون لديهم قدرة هذا العام على إنجاز الأعمال بسهولة والتخطيط جيدا، وسيكون سقف طموحاتهم مرتفع على الصعيد المهني.

وعلى الصعيد العاطفي سيكون لديهم ثقة أكبر في اختياراتهم ومع شريك الحياة عكس العام المادي الذي ساده الحيرة والتردد العاطفي، وغير المرتبطين عاطفيًا متوقع أن يدخلوا في علاقة عاطفية بشكل مفاجئ.

برج العقرب

قالت عبير فؤاد إنّ عام 2020 هي سنة اليقظة لمواليد برج العقرب، ومتوقع أن يحدث تغيرات كبيرة في حياتهم وتوسيع علاقتهم مع الآخرين، ومن 3 أبريل حتى 6 أغسطس في العام الجديد سيكون وقت مناسب للبيع والشراء.

وعلى الصعيد العاطفي أورانوس في مواجهة البرج ما يجعلهم تحت ضغط عصبي ولديهم رغبة في التخلص من القيود، لكن المشتري وبلوتو وزحل في وضع داعم، ما يجعلهم يتمتعون باللباقة والدبلوماسية، وغير المرتبطين يفضلون الانطلاق في علاقات عابرة، ويميلون للتشاؤم.