القصرين : حجز 322 قطعة مرطبات حجزا فعليا على خلفية حفظها في أكياس بلاستيكية غير غذائية

تمكّنت، اليوم الجمعة، فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالشراكة مع مصالح الحرس البلدي من حجز 322 قطعة مرطبات حجزا فعليا، وذلك على خلفية حفظها في أكياس بلاستيكية غير غذائية وغير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة، حيث تم تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض في انتظار الحصول على إذن بالاتلاف من حاكم الناحية المختص ترابيا، وفق المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية.

وأوضح خضاورية، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه العملية تمت في إطار حملات المراقبة المكثفة لمحلات صنع و بيع المرطبات إستعدادا لإحتفالات السنة الإدارية الجديدة والتي سُخّر لها 166 فريقا انطلق عمله منذ الأسبوع المنقضي خلال الفترات الصباحية والمسائية لمراقبة محلات صنع وبيع المرطبات والدواجن وكل المواد الغذائية والإستهلاكية التي يرتفع إستعمالها خلال هذه المناسبة.

وذكر، في سياق متصل، أن حملات المراقبة الإقتصادية التي تم تنفيذها الأسبوع المنقضي و الأسبوع الحالي بمشاركة مختلف الهياكل الرقابية الصحية والبيطرية والأمنية، أسفرت عن رفع 125 مخالفة اقتصادية خلال القيام بـ1385 زيارة تفقد ومراقبة لمجمل محلات البيع بالجملة و التفصيل، مؤكدا على تواصل الحملات إلى حدود 31 ديسمبر الجاري للتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك.