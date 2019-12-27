خاص/تأجيل الاعلان عن حكومة الجملي..

في المال والعاطفة: هذه الأبراج الأكثر حظا لسنة 2020..

عاجل/ تعليق اجتماع قيس سعيّد بالحبيب الجملي .. ورئاسة الجمهوريّة تكشف موعد استئنافه

هام/ تعيين جديد برئاسة الحكومة

رابطة الابطال الافريقية – الترجي يكتفي بالتعادل السلبي مع فيتا كلوب لكنه يحافظ على الصدارة

2019/12/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تعادل الترجي الرياضي مع فيتا كلوب الكونغولي (0-0) في اللقاء الذي دار بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب رادس في اطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.
ورغم اكتفائه بالتعادل فان الترجي الرياضي، حامل لقب النسختين الماضيتين، حافظ على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متقدما بنقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي الفائز اليوم على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري (2-0).
ويحل الترجي الرياضي في الجولة القادمة ضيفا على فيتا كلوب يوم 11 جانفي القادم فيما يستضيف فريق شبيبة القبائل يوم 10 من نفس الشهر الرجاء البيضاوي.

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 7 3
2- الرجاء البيضاوي 6 3
3- شبيبة القبائل 3 3
4- فيتا كلوب 1 3

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn