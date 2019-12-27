رابطة الابطال الافريقية – الترجي يكتفي بالتعادل السلبي مع فيتا كلوب لكنه يحافظ على الصدارة

تعادل الترجي الرياضي مع فيتا كلوب الكونغولي (0-0) في اللقاء الذي دار بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب رادس في اطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

ورغم اكتفائه بالتعادل فان الترجي الرياضي، حامل لقب النسختين الماضيتين، حافظ على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متقدما بنقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي الفائز اليوم على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري (2-0).

ويحل الترجي الرياضي في الجولة القادمة ضيفا على فيتا كلوب يوم 11 جانفي القادم فيما يستضيف فريق شبيبة القبائل يوم 10 من نفس الشهر الرجاء البيضاوي.

الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي 7 3

2- الرجاء البيضاوي 6 3

3- شبيبة القبائل 3 3

4- فيتا كلوب 1 3