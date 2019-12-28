القيروان: رفضت عائلتها تزويجها منه فعاشرها معاشرة الأزواج وتسبب في حملها..

باشرت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني بالقيروان البحث في قضية عدلية موضوعها مواقعة انثى سنها دون 18 سنة تضررت فيها فتاة عمرها 17 سنة قاطنة بمنطقة الخزازية متبعة ضد شخص عمره 36 سنة من اجوارها بالسكنى حسب ما أفاد به مصدر أمني الصريح.

وبسماع المتضرر صرحت انها تعرضت للمواقعة من قبل المظنون في العديد من المناسبات مما تسبب في حملها بعد وعدها لها بالزواج منها هذا وبايلاء الموضوع الاهمية اللازمة تمكنت وحدات الحرس الوطني من القاء القبض على المظنون فيه والذي بالتحري معه اعترف بما نسب اليه وقد قام بفعلته بسبب رفض عائلة الفتاة الموافقة على الزواج منها . تم الاحتفاظ به لمواصلة التحريات معه واتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض .