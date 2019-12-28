رسميا/وزارة النقل توافق على مشروع “تاكسي سكوتور”

سمير ديلو يعلّق على الأسماء المطروحة في حكومة الجملي

عاجل/ تعيين وال جديد على باجة .. وهذه هويّته

عماد الدّايمي يكشف صفقة بالمليارات من أجل تعيين وزير للنقل في حكومة الجملي

القيروان: رفضت عائلتها تزويجها منه فعاشرها معاشرة الأزواج وتسبب في حملها..

2019/12/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

باشرت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني بالقيروان البحث في قضية عدلية موضوعها مواقعة انثى سنها دون 18 سنة تضررت فيها فتاة عمرها 17 سنة قاطنة بمنطقة الخزازية متبعة ضد شخص عمره 36 سنة من اجوارها بالسكنى حسب ما أفاد به مصدر أمني الصريح.

وبسماع المتضرر صرحت انها تعرضت للمواقعة من قبل المظنون في العديد من المناسبات مما تسبب في حملها بعد وعدها لها بالزواج منها هذا وبايلاء الموضوع الاهمية اللازمة تمكنت وحدات الحرس الوطني من القاء القبض على المظنون فيه والذي بالتحري معه اعترف بما نسب اليه وقد قام بفعلته بسبب رفض عائلة الفتاة الموافقة على الزواج منها . تم الاحتفاظ به لمواصلة التحريات معه واتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn