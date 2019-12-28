الرابطة 1: الاتحاد المنستيري والملعب التونسي يتابعان مسيرتهما بثبات



تابع الاتحاد المنستيري والملعب التونسي سلسلة نتائجهما الايجابية في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوز الاول خارج قواعده على اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة وتغلب الثاني بنفس النتيجة في باردو على ضيفه نادي الانف اليوم السبت في افتتاح مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

في بن قردان توصل الاتحاد المنستيري الذي رفع رصيده الى 28 نقطة في الصدارة من 12 مباراة الى تحقيق فوزه الثامن في الموسم بفضل هدفي انطوني اوكبوتو (12) وعلي العمري (90 ز1).

وفي باردو تمكن الملعب التونسي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي والسابع في الموسم مرتقيا الى المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 13 مباراة. وجاء هذا الفوز على حساب نادي حمام الانف بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من هيكل الشيخاوي (6) والكونغولي غي مبينزا (66).

وتعد هذه الخسارة الثامنة لنادي الضاحية الجنوبية للعاصمة الذي تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر رفقة نجم المتلوي.

وكسب اتحاد تطاوين متذيل الترتيب ثلاث نقاط ثمينة خارج ارضه بعد تفوقه بملعب جرزونة على النادي البنزرتي بهدفين لكل من رفيق الكمرجي (33 ض ج) وجونيور ماكيسي (57) مقابل هدف لبوبكر تراوري (65).

ورفع ابناء المدرب حمادي الدو رصيدهم الى ثماني نقاط بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم بعد الاول المحقق في الجولة الحادية عشرة على حساب شبيبة القيروان فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتتواصل الجولة غدا مع لقاءي مستقبل سليمان ونجم المتلوي والنادي الصفاقسي وهلال الشابة فيما ستقام مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القيروان يوم الثلاثاء القادم على ان تختتم الجولة بقمة النجم الساحلي والنادي الافريقي يوم السبت القادم.