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طقس بارد وملائم لنزول امطار على عدة مناطق وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة

2019/12/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل الطقس، الاثنين ، باردا وملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط و الجنوب الشرقي و تكون مؤقتا رعدية آخر النهار و أثناء الليل بالمناطق الشرقية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج أثناء الليل بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد و البحر شديد الاضطراب في حين تكون درجات الحرارة منخفضة و تتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة و لا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعات الغربية.

ويستمر الطقس، غدا الثلاثاء ، باردا مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية ومحليا الشمال في حين تهب الرياح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال وتبقى درجات الحرارة منخفضة و تتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة و تكون في حدود 07 درجات بالمرتفعات الغربية.

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