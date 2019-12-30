هدف ماني يمنح ليفربول الفوز على ولفرهامبتون

كان هدف ساديو ماني كافيا ليفوز ليفربول 1-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز ويمدد صدارته للبطولة الإنجليزية لكرة القدم بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوم الأحد.

وهز ماني، في مباراته رقم 150 مع ليفربول، الشباك قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما هيأ له آدم لالانا الكرة.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي لمسة يد ضد لالانا لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لتأكيد صحة الهدف إذ أن الكرة لمست كتف لاعب ليفربول.وأصبح ليفربول ثالث فريقه يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 50 مباراة على أرضه في بطولة الأضواء وسينهي عام 2019 بدون خسارة في أنفيلد في جميع المسابقات للمرة الخامسة في تاريخه.

ويملك ليفربول 55 نقطة من 19 مباراة فيما يأتي ولفرهامبتون سابعا متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع. وأدخل ولفرهامبتون، الذي خسر في 15 من 17 زيارة إلى أنفيلد، أربعة تغييرات على التشكيلة التي صعقت مانشستر سيتي 3-2 مساء الجمعة.

وكان الطرف الأفضل لفترات طويلة من المباراة وربما كان سيحصل على شيء لو لم يطح جواو موتينيو ومروان سايس بتسديدتين خارج المرمى قرب النهاية.ولم يكن ليفربول، الذي ارتدى شعار بطل العالم بعد فوزه بكأس العالم للأندية، في أفضل حالاته لكنه أظهر مرة أخرى أنه يملك القدرة على حصد لقبه الأول في البطولة في 30 عاما.

واعتقد ولفرهامبتون أنه أدرك التعادل عبر بيدرو نيتو في نهاية الشوط الأول لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة بداعي وجود تسلل بفارق ضئيل للغاية ضد جوني أوتو.

وحصل نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون على إنذار للاعتراض ورفض الانسياق إلى الحديث عن حكم الفيديو المساعد بعد المباراة.

وقال “هذه القرارات يتخذها حكم على بعد أميال ولا يعرف كيف تسير المباراة.

“ما لا نريده هو المجيء إلى أنفيلد وضد ليفربول وهو فريق رائع والجماهير الرائعة والملعب المذهل والاحتفال بهدف لن يُحتسب”. وأضاف “كان علينا التعامل مع اللاعبين. لعبنا قبل 45 ساعة وطريقة تأقلم اللاعبين الذين لعب العديد منهم 90 دقيقة في المباراتين كانت مذهلة وتوضح الكثير عن شخصيتهم”.