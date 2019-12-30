اتحاد بنقردان يحيل اللاعبين البرازيليين على مجلس التاديب

اعلنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنقردان امس الاحد انها احالت 3 لاعبين على مجلس التاديب وهم البرازليون جيل باهيا وريكاردينيو وويلنغتون ميلو بسبب “التخاذل والتقاعس وعدم الايفاء بالتزاماتهم المهنية “.

واوضحت الهيئة المديرة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تقرر توجيه “مراسلة لكل من الجامعة التونسية لكرة القدم لاعلامها بتفاصيل متعلقة بملف اللاعبين والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عن طريق الجامعة وتقديم شكوى رسمية باللاعبين بسبب التخاذل والتقاعس وعدم ايفاء بالالتزماتهم المهنية”.

وكان الثلاثي البرازيلي رفض المشاركة في المباراة التي جمعت فريق اتحاد بنقردان بالاتحاد المنستيري يوم السبت الماضي لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى والتي انتهت بفوز المنستيريين بهدفين لصفر.

وانهى اتحاد بنقردان مرحلة الذهاب في المركز السادس برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.