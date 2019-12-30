البريد التونسي يصدر 4 طوابع بريدية للتعرف بعدد من المواقع الاثرية التونسية

أصدر البريد التونسي، أمس الأحد، 4 طوابع بريدية ، تعرف بعدد المواقع والمعالم الأثرية التونسية ضمن خدمة بريدية، تسوق اكثر من 20 مليون طابع بريدي سنويا.

وتتضمن قائمة الطوابع البريدية الجديدة، مواقع عين الذهب بجبل السّرج (الوسلاتية و سليانة) والموقع الأثري بحيدرة وموقع “ألتيبيروس الأثري” بالدّهماني والحصن الأثري بغار الملح، وفق بلاغ اصدره البريد التونسي

وتعرف هذه الأماكن بموقعها الجغرافي والتاريخي المتميّز الذي جذب أنظار الشعوب على مر التاريخ، على غرار الحضارة الفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية.

وصمم الطابع البريد الخاص بعين الذهب، على سبيل المثال، في إطار النسخة الثالثة لتظاهرة ” الهاكاتون ” التي نظّمها البريد التونسي في شهر نوفمبر 2019 لفائدة مجموعة من الطلبة تحت شعار “تجديد الطوابع البريدية التونسية”.

واعتمد الطلبة تقنية تكنولوجيا الواقع المعزّز من خلال التطبيقة التي تعنى بالطوابع البريدية التونسية وتحمل اسـم ” تونزيا ستامبس” وهي متوفرة على موقعي “بلاي ستور و ” آب ستور”.

ويعرض البريد التونسي ، طوابعه الجديدة للبيع بجميع مكاتبه ويمكن أيضا الحصول عليها ، عبر الأنترنات باستعمال وسائل الدفع الالكتروني عبر الموقع الافـتراضي .