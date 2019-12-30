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سيعرض في رمضان/”27 ”..أوّل مسلسل تونسي يصور بطولات الجيش الوطني

2019/12/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تعكف مؤسسة التلفزة التونسية خلال هذه الفترة للحسم النهائي بخصوص انتاجها الدرامي لرمضان 2020 .

وقد تم ترشيح مسلسل ”27 ” ليكون أحد الأعمال الرمضانة بالاضافة الى إنتاج جزء ثان للعمل الدرامي ” المايسترو” ، الذي عرف نجاح كبيرا في الموسم الفارط وفق ما افادت به صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019.

ويعد مسلسل ” 27 ” أول عمل درامي يصوّر بطولات الجيش الوطني في مكافحة بارونات التهريب ، سيناريو ، قصة وحوار وإخراج يسري بوعصيدة .

وتمتد أحداث المسلسل على طول 20 حلقة مدة الواحدة 40 دقيقة ويقدم 109 شخصية رئيسية بالاضافة الى 30 كومبارس ، ومن المنتظر أن يتم التصوير بين تونس والحمامات .

و قد تم ترشيح عديد الأسماء البارزة لتجسيد أحداث هذا العمل الدرامي الذي سيحمل عنوان “27” وهو اسم كتيبة عسكرية نفذت عديد العمليات النوعية في مواجهة الإرهاب، على غرار معز القديري، غانم الزرلي ، أنور العياشي ، هند صبري ، نجيب بالقاضي ، عائشة بن أحمد ، رؤوف بن عمر ، كمال التواتي، رؤوف بن عمر ، أمال علوان ، عيسى حراث ، أمير الدريدي ، فؤاد اليتيّم ، خالد هويسة ، كوثر بالحاج ، اكرام عزوز ، محمد كوكة ، عبير بناني ، وحيد مقديش ، وعديد الوجوه الجديدة .

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