عاجل/التفاصيل الكاملة للعثور على لوحة فسيفساء خلال عملية تنقيت عن الآثار..

أفاد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي،اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 أنه تم الإحتفاظ بـ3 أشخاص وإصدار منشور تفتيش ضد شخص رابع على خلفية عثور مواطن في ولاية جندوبة على لوحة فسيفساء تعود إلى العهد الروماني.

وأوضح حسام الدين الجبابلي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن المواطن اعترف بإعادة ردم اللوحة بعد العثور عليها بالقرب من منزله.

من جهة أخرى، كشف المتفقد الجهوي للمعهد الوطني للتراث بالشمال الغربي محي الدين الشوالي، أن منزل المواطن الذي عثر على اللوحة يقع على أطراف الموقع الأثري شمتو.

وبين أن اللوحة أصلية وتعود إلى القرن الرابع أو الخامس ميلادي، مشيرا إلى أن عملية الإقتلاع تخضع لتقنيات معينة ولا يمكن أن تتم في أجواء باردة تتميز بالرطوبة.

وذكر أنه سيتم حفظ هذه اللوحة في موقع شمتو الأثري.