القصرين: من المنتظر أنطلاق أشغال إنجاز دفعة من المشاريع البريدية في سنة 2020

من المنتظر أن تنطلق خلال السنة الإدارية الجديدة أشغال إنجاز 3 مشاريع بريدية بولاية القصرين بعد إستكمال الدراسات الخاصة بها والإعلان عن طلب عروض إنجازها، وفق ما افادب به رئيسة التنمية الجهوية بالإدارة الجهوية للبريد عائشة نصري (وات).

وتتمثل هذه المشاريع، وفق ذات المصدر، في هدم وإعادة بناء مكتب بريد معتمدية سبيطلة الذي يضم قاعة تكوين مع مساكن وظيفية، وذلك بكلفة تقدر ب1 مليون و100 ألف دينار، وإعادة بناء مكتب بريد معتمدية العيون وتوسعته عبر إحداث دار للخدماتن بتكلفة تناهز 500 ألف دينار، وإعادة بناء وتوسعة مكتب بريد معتمدية فوسانة بكلفة تقدر ب500 ألف دينار.

وأضافت أنه من المبرمج أيضا خلال السنة المقبلة بناء مقرين جديدين لمكتبي بريد منطقة الدشرة في تالة ومنطقة عين الخمايسية في سبيطلة بعد إقتناء قطعتي أرض خاصة بهما، مع برمجة تأهيل مقر الإدارة الجهوية للبريد وصيانة وكالة الطرود البريدية، وتأهيل مكتب بريد القصرين المدينة ومكتب بريد منطقة ببوشبكة الحدودية في معتمدية فريانة وتركيز به موزع آلي.

وذكرت نصري في سياق متصل أنه يجري حاليا البحث عن مقرات جديدة لنقلة مكتبي بريد منطقة الشرايع وحي السرور في سبيطلة، وتم في المقابل إستكمال أعمال صيانة مكتب بريد منطقة صحراوي في معتمدية فوسانة في إنتظار القبول النهائي للمشروع، واضافت أنه تم إقتراح إنجاز مركب بريدي بحي السلام في القصرين المدينة وارسال المقترح إلى الإدارة العامة للنظر فيه والمصادقة عليه

جدير بالذكر أن يوجد بولاية القصرين 21 مكتب بريد كامل النشاط، و29 مكتب بريد إضافي، وبريد متجول، ومركز توزيع، ووكالة بريد سريع، وطرود بريدية.