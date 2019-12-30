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فيديو/بالأرقام..أجور الفنانين ليلة رأس السنة..

2019/12/30 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر, متفرقات

تطرق برنامج “فاميليا تايم” على قناة الحوار التونسي لاجور الفنانين في احتفالات رأس السنة.

وتعتبر أمينة فاخر الاكثر اجرا بـ80 الف دينار للسهرة الواحدة يليها شمس الدين باشا بـ25 الف دينار.

وفي ما يلي التفاصيل..

 

أجور الفنانين في حفلات رأس السنة

أجور الفنانين في حفلات رأس السنة#فاميليا_Time—————-الحلقة 2 ➡️ http://go.9tv.tn/2yWf قناة التاسعة على اليوتيوب ➡️ http://9tv.tn/youtubeقناة التاسعة على الانستغرام ➡️ http://instagram.com/attessia_tv

Publiée par ‎Attessia TV قناة التاسعة‎ sur Dimanche 29 décembre 2019

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