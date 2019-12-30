فيديو/بالأرقام..أجور الفنانين ليلة رأس السنة..

أجور الفنانين في حفلات رأس السنة

أجور الفنانين في حفلات رأس السنة#فاميليا_Time—————-الحلقة 2 ➡️ http://go.9tv.tn/2yWf قناة التاسعة على اليوتيوب ➡️ http://9tv.tn/youtubeقناة التاسعة على الانستغرام ➡️ http://instagram.com/attessia_tv

Publiée par ‎Attessia TV قناة التاسعة‎ sur Dimanche 29 décembre 2019