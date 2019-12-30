هام/ روزنامة العطل الرسميّة لسنة 2020

يوافق يوم الأربعاء المقبل 1 جانفي، أوّل أيام السنة الإدارية الجديدة 2020، وفيما يلي روزنامة العطل والأعياد الرسمية لسنة 2020 :
الأربعاء 1 جانفي : رأس السنة الإدارية
الثلاثاء 14 جانفي : عيد الثورة والشباب
الجمعة 20 مارس : عيد الاستقلال
الخميس 9 أفريل : عيد الشهداء
الجمعة 1 ماي : عيد الشغل
الأحد 24 ماي: أول أيام عيد الفطر (حسب الرؤية)
السبت 25 جويلية : عيد الجمهورية
الجمعة 31 جويلية: أول أيام عيد الأضحى (حسب الرؤية)
الخميس 13 أوت : عيد المرأة
الخميس 20 أوت : رأس السنة الهجرية (حسب الرؤية)
الخميس 15 أكتوبر : عيد الجلاء
الخميس 29 أكتوبر : المولد النبوي الشريف (حسب الرؤية)