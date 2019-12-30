هام/ روزنامة العطل الرسميّة لسنة 2020

يوافق يوم الأربعاء المقبل 1 جانفي، أوّل أيام السنة الإدارية الجديدة 2020، وفيما يلي روزنامة العطل والأعياد الرسمية لسنة 2020 :

الأربعاء 1 جانفي : رأس السنة الإدارية

الثلاثاء 14 جانفي : عيد الثورة والشباب

الجمعة 20 مارس : عيد الاستقلال

الخميس 9 أفريل : عيد الشهداء

الجمعة 1 ماي : عيد الشغل

الأحد 24 ماي: أول أيام عيد الفطر (حسب الرؤية)

السبت 25 جويلية : عيد الجمهورية

الجمعة 31 جويلية: أول أيام عيد الأضحى (حسب الرؤية)

الخميس 13 أوت : عيد المرأة

الخميس 20 أوت : رأس السنة الهجرية (حسب الرؤية)

الخميس 15 أكتوبر : عيد الجلاء

الخميس 29 أكتوبر : المولد النبوي الشريف (حسب الرؤية)