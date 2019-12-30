بنزرت: تحرير 74 مخالفة اقتصادية وحجز 72 كلغ من المرطبات

تولت المصالح الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت خلال الشهر الجاري ،تحرير 74 مخالفة اقتصادية منها 41 مخالفة تعلقت بغياب الفوترة و 19 مخالفة تمثلت في عدم اشهار الأسعار و (14 ) اخرى تعلقت بمسك منتوجات دون الترااتيب، وفق ما افاد به مراسل وات بالجهة المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز.

وأوضح ان مجمل تلك المخالفات تم تحريرها خلال حملات رقابية توجهت لباعة المرطبات (15 مخالفة )والمطاعم (16مخالفة )ومحلات بيع الدواجن (43 مخالفة ).

وبين المدير الجهوي انه تم خلال هذه الحملة حجز 28 كلغ من الطماطم المطبوخة و140 كلغ من الغلال المجمدة و 72 كلغ من المرطبات وحجز 32 وعاء غير صالح للاستعمال الغذائي.