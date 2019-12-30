سيدي بوزيد: عدد من فلاحي معتمدية جلمة يحتجون بسبب انهيار اسعار زيت الزيتون



نفذ عدد من فلاحي معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بانهيار اسعار زيت الزيتون، وطالبوا بمراجعة اسعار الزيتون وزيت الزيتون.

وعمد المحتجون الى غلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين تونس وقفصة على مستوى مقر المعتمدية بوضع اكياس زيتون لمنع مرور السيارات، والقاء كمية من الزيتون في الطرق احتجاجا على ما اعتبروها “سياسة ممنهجة من الدولة لضرب منظومة الانتاج الفلاحي”.

وبينوا في تصريح ل(وات)، ان الخسائر المادية التي سيتكبدها الفلاح “كبيرة” نظرا لغلاء اليد العاملة واسعار الكهرباء والمواد والتجهيزات الفلاحية المستعملة طيلة السنة، ووصفوا الانهيار المفاجئ لاسعار زيت الزيتون ب”الكارثة التي حلت بالفلاح”.

واكدوا ان عديد المشاكل ترافق الفلاح طيلة فترة الانتاج، وهو يضطر لمعالجة الكثير من الصعوبات المالية لوحده ليفاجأ في الاخر بسياسة “تتعمد الحاق الضرر المادي به وتدميره”، وحملوا مسؤولية انهيار منظومة الانتاج الفلاحي “للسياسة الفاشلة الدولة”.