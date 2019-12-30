إغتصاب طفلة الـ14 سنة من طرف 3 أشخاص..وهذه التفاصيل..

تقدمت طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بشكاية إلى السلطات الأمنية بمدينة بني حسان من ولاية المنستير أكّدت فيها تحويل وجهتها من قبل 3 أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 سنة، واغتصابها في “خربة” (مكان مهجور).

وفي إفادتها قالت الطفلة إنّ الحادثة جدّت يوم 12 ديسمبر الجاري.

و حسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية فريد بن جحا في تصريح لاذاعة موزاييك فقد اذنت النيابة العمومية بالمنستير اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، بفتح بحث تحقيقي من أجل الإغتصاب، وذلك بعد أن أذنت لفرقة العنف ضد المرأة والطفل بجمال بالاحتفاظ بشخصين للتحقيق معهما.