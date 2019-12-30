زغوان: تسجيل تدن في عملية جني الزيتون رغم الصابة القياسية هذه السنة بالجهة

أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، علي الهمامي، اليوم الاثنين، بأن نسبة تقدم جني الزيتون بولاية زغوان بلغت إلى أواخر الشهر الجاري 35 بالمائة عن مساحة قدرها 57 ألف هكتار من الزياتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعتبر متدنية نسبيا، وذلك رغم الصابة الوفيرة لهذا الموسم والتي لم تشهدها الجهة منذ سنوات والمقدرة بحوالي 75 ألف طن من الزيتون (معدل الانتاج السنوي بالجهة 38 ألف طن).

وأرجع الهمامي في تصريح لـمراسل “وات” بزغوان أسباب هذا التدني إلى انخفاض سعر الزيتون بالقياس إلى المواسم الماضية من جهة، وإحجام أصحاب المعاصر عن قبول إنتاج الفلاحين وتحويله من جهة أخرى وهو ما يضع منتجي الزياتين أمام أمرين “أحلاهما مر”، وفق تعبيره، إما التفريط بالبيع في انتاجهم بأسعار زهيدة إلى أصحاب المعاصر، أو انتظار دورهم في التحويل الذي تفوق مدته أحيانا الأسبوعين وهو ما يؤثر على مردودية إنتاج الزيت وجودته.

وأضاف أن كل تأخير في الجني يضعف أشجار الزياتين ويؤثر حتما على مردودية الانتاج في الموسم الموالي، معتبرا أن قرار تحديد سعر الزيت سيساهم في الرفع من نسق عملية الجني في الأيام القادمة، خاصة إذا ما توفرت اليد العاملة بالقدر الذي تحتاجه صابة هذا الموسم المرتفعة، وفق تقديره.