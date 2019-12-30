هام/ روزنامة العطل الرسميّة لسنة 2020

الصافي سعيد يكشف ما قصده أردوغان بعبارة “أشتمّ رائحة الدخان”

تفاصيل الاطاحة بـ6 أشخاص بالقيروان

هذا السيناريو الذي ينتظر تونس في حال فشل الجملي في تشكيل حكومة الكفاءات..

المهدية:رفع 72 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأخير من سنة 2019

2019/12/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

رفعت وحدات المراقبة الاقتصادية بالمهدية، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019، حوالي 72 مخالفة طالت محلات صنع وبيع المرطبات، والمخابز، وتجارة الجملة للمواد الأولية للمرطبات، ومحلات بيع الدواجن، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة بالمهدية، الاسعد قاسم، في تصريح إعلامي.

وأوضح قاسم أن وحدات المراقبة قامت بحوالي 400 زيارة تفقد لهذه المحلات، منها 150 زيارة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، ملاحظا أن المخالفات توزعت إلى 35 مخالفة تعلّقت بالفوترة، و16 بصنع منتوجات لا تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للسلامة الصحية، وتعلقت 11 مخالفة بالمترولوجيا، علاوة على 7 مخالفات بسبب مسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت عمليات المراقبة، وفق المتحدث، عن حجز 177.7 قنطارا من الفارينة المدعمة و16 كلغ من الحلويات التقليدية، إلى جانب 27 كلغ من المواد الأولية لصنع المرطبات، و30 لترا من عصير الليمون، غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn