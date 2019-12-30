المهدية:رفع 72 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأخير من سنة 2019

رفعت وحدات المراقبة الاقتصادية بالمهدية، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019، حوالي 72 مخالفة طالت محلات صنع وبيع المرطبات، والمخابز، وتجارة الجملة للمواد الأولية للمرطبات، ومحلات بيع الدواجن، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة بالمهدية، الاسعد قاسم، في تصريح إعلامي.

وأوضح قاسم أن وحدات المراقبة قامت بحوالي 400 زيارة تفقد لهذه المحلات، منها 150 زيارة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، ملاحظا أن المخالفات توزعت إلى 35 مخالفة تعلّقت بالفوترة، و16 بصنع منتوجات لا تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للسلامة الصحية، وتعلقت 11 مخالفة بالمترولوجيا، علاوة على 7 مخالفات بسبب مسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت عمليات المراقبة، وفق المتحدث، عن حجز 177.7 قنطارا من الفارينة المدعمة و16 كلغ من الحلويات التقليدية، إلى جانب 27 كلغ من المواد الأولية لصنع المرطبات، و30 لترا من عصير الليمون، غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.