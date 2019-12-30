تونس بوابة إفريقيا في إنتاج الطاقة المتجددة المستدامة

ظمت المجموعة الألمانية السويسرية « DHK-GROUP- CONSORTIUM » و شركائها في تونس، صباح يوم الاثنين 30 ديسمبر ندوة صحفية لتقديم مشاريعها في بلادنا التي ينتظر أن تنفتح على عديد الدول الإفريقية الأخرى.

وقد أكد السيد طارق دراويل ‘مدير المشروع في إفريقيا’ أن هذه الندوة تعقد تحت شعار ” إفريقيا الآن ”

باعتبار أن المجموعة الألمانية السويسرية « DHK-GROUP- CONSORTIUM » تعتزم اكتساح القارة السمراء انطلاقا من تونس بداية من سنة 2020.

وقال السيد طارق دراويل أن المجموعة الألمانية السويسرية متخصصة في معالجة النفايات وصناعة خطوط إنتاج المواد الحرارية المشتقة منها (R.D.F) لاستعمالها في المصانع ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة مثل مصانع الاسمنت والأجر ( للتقليص منه) ولإنتاج الطاقة المتجددة المستدامة ونقل التكنولوجيا.

وأكد المتحدث خلال هذه الندوة أنه سعى كتونسي لإقناع المجموعة لتركيز أولى مصانعها بالقارة السمراء، ببلادنا حتى يجعل منها بوابة للمشاريع التنموية لمعالجة النفايات في إفريقيا وتصدير خطوط الإنتاج إلى كافة الدول المنخرطة في هذا المشروع والتي يبلغ عددها إلى حد الآن 7 .

وأضاف أن إحداث هذه المصانع سيتم في مناطق مختلفة من البلاد وسيمكن من تشغيل العديد من الكفاءات في إنتاج الطاقة المتجددة المستدامة عبر المواد الحرارية المشتقة من النفايات.

كما أكد أنه سيتم انتداب كفاءات أخرى للعمل في مشاريع المجموعة الألمانية السويسرية في الدول الإفريقية المتعاقدة معها وذلك بعد تصدير خطوط الإنتاج إليها.