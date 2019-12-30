قيل أنه مول فيديو كليب للفنانة مروى عيسى وأهداها سوار ألماس: سفيان طويال يرد ويوضح..

تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خبرا مفاده ان السياسي الذي تحدثت عنه سابقا الفنانة مروى عيسى،والذي قالت عنه انه سياسي ورجل أعمال معروف أنتج لها فيديو كليب غنائي تمّ تصويره في جزر المالديف وأهداها سوار الماس مقابل تخلّصه من الضرائب”، هو سفيان طوبال.

وردا على هذه الضجة نفى النائب بالبرلمان سفيان طوبال ما يتم تداوله مؤكدا انه لا علاقة له لا من قريب ولا من بيعيد بتمويل كليب الفنانة.

#Paparazzi يواجه مروى عيسى بفيديو الفضيحة #Paparazzi يواجه مروى عيسى بفيديو الفضيحة #فكرة_سامي_الفهري Publiée par Elhiwar Ettounsi sur Samedi 21 décembre 2019

وفي ما يلي التوضيح: