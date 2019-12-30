المنستير: تكثيف الدوريات الأمنية القارة والمتنقلة لتأمين الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة

في إطار الاستعدادات لتأمين احتفالات رأس السنة الإدارية الجديدة بولاية المنستير، تقرّر الترفيع من اليقظة ومضاعفة عمل قوّات الأمن الداخلي من شرطة، وحرس، وحماية مدنية، وسجون وإصلاح، وتكثيف الدوريات الأمنية القارة والمتنقلة.

وفي هذا الصدد، ذكر الناطق باسم إقليم الحرس الوطني بالمنستير النقيب، حلمي المومني، لصحفية “وات” أنّ إقليم الحرس الوطني بالمنستير نظّم نهاية الأسبوع المنقضي حملة أمنية استثنائية أسفرت عن إلقاء القبض على 71 شخصا من المفتش عنهم، وحجز 5 سيارات مفتش عنها، وتحرير عدد من المحاضر المالية والعدلية والجبائية.

كما تمت، بالمناسبة، دعوة مستعملي الطريق خلال الليلية الفاصلة بين 31 ديسمبر 2019-1جانفي 2020 ، إلى التزام الحذر واليقظة، والتخفيض من السرعة، والإلتزام بإشارات المرور، والتقيّد بتعليمات أعوان الحرس وشرطة المرور، لاستقبال سنة إدارية جديدة بدون حوادث، علما وأنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والترفيع من اليقظة، من ذلك تمركز الوحدات الأمنية بالمفترقات التي تسجل كثافة مرورية بمداخل ولاية المنستير من جهتي ولايتي سوسة والمهدية، علاوة على تركيز دورية قارة للحماية المدنية قبالة مطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي.