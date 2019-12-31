تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يتواصل الطقس، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، باردا مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية ومحليا الشمال.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى بين 08 و 14 درجة وتكون في حدود 06 درجات بالمرتفعات أما الصغرى فتكون بين درجة تحت الصفر و 04 درجات بالمناطق الغربية وبين 04 و08 درجات ببقية الجهات.

وتهب الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات في حين يكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا بالشمال.

ويتسم الطقس، صباح الأربعاء، بنزول بقايا أمطار بالجنوب الشرقي ثم سحب عابرة على كامل البلاد.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 15 درجة و تكون في حدود 07 درجات بالمرتفعات الغربية فيما يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا بالشمال.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.