إغتصاب طفلة الـ14 سنة من طرف 3 أشخاص..وهذه التفاصيل..

عاجل/تأجيل الاعلان عن حكومة الجملي مجددا..وهذه التفاصيل..

هام/ روزنامة العطل الرسميّة لسنة 2020

الصافي سعيد يكشف ما قصده أردوغان بعبارة “أشتمّ رائحة الدخان”

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2019/12/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتواصل الطقس، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، باردا مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية ومحليا الشمال.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى بين 08 و 14 درجة وتكون في حدود 06 درجات بالمرتفعات أما الصغرى فتكون بين درجة تحت الصفر و 04 درجات بالمناطق الغربية وبين 04 و08 درجات ببقية الجهات.

وتهب الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات في حين يكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا بالشمال.

ويتسم الطقس، صباح الأربعاء، بنزول بقايا أمطار بالجنوب الشرقي ثم سحب عابرة على كامل البلاد.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 15 درجة و تكون في حدود 07 درجات بالمرتفعات الغربية فيما يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا بالشمال.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn