تطاوين: نقل عدد المضربين عن الطعام الى المستشفى الجهوي بعد تعكر صحتهم

تم ليلة امس الاثنين نقل عدد من المعتصمين الذين دخلوا منذ السبت الماضي في اضراب جوع وحشي، الى المستشفى الجهوي بتطاوين بعد ان تعكرت صحتهم، وقد احيل الناطق الرسمي باسم المعتصمين طارق الحداد على قسم الإنعاش وتم الاحتفاظ بالبقية بالمستشفى، وفق ما عاينه صحفي (وات).

ووضعت الادارة الجهوية للصحة سيارة إسعاف مع طاقمها داخل ساحة الولاية لتقديم الاسعافات اللازمة لمن تتعكر صحته من بين المضربين عن الطعام، وكان عدد من الأطباء تحولوا في وقت سابق من الليلة الماضية إلى مكان الاعتصام لمعاينة وضع المعتصمين الذين ينفذون اضراب جوع من اجل تنفيذ اتفاق الكامور الممضى في 16 جوان 2017

من جهة أخرى، تلقى المعتصمون، للأسبوع الثاني على التوالي بمقر الولاية، رسالة من رئاسة الجمهورية أكدت لهم فيها المتابعة الشخصية لرئيس الجمهورية لتحركهم ولاتفاق الكامور، وجاءت الرسالة ردا على رسالة كانوا توجهوا بها نهاية الأسبوع الماضي الى رئاسة الجمهورية.

يشار الى ان المعتصمين انطلقوا في تحركاتهم يوم 12 ديسمبر الجاري بوقفة احتجاجية وسط مدينة تطاوين، اعطوا خلالها الاطراف المعنية مهلة اسبوع للتفاعل مع مطالبهم، قبل الدخول يوم 19 ديسمبر في اعتصام بمقر الولاية، وفي اضراب جوع يوم 28 ديسمبر.

ويؤكد المعتصمون تمسكهم بتنفيذ اتفاق الكامور، الذي ينص بالخصوص على رصد 80 مليون دينار للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل في الشركات البترولية و500 شخص في شركة البيئة والغراسات والبستنة، اضافة الى مطالب اخرى منها التحقيق في مقتل انور السكرافي (الذي توفّي في ماي 2017 اثر تعرّضه للدّهس من سيارة أمنية في مواجهات المعتصمين مع القوات الأمنية في منطقة الكامور)، واقالة والي الجهة، وفتح ما اسموها “ملفات فساد في الجهة”.